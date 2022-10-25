Десятый эпизод «Дома дракона» привлек наибольшее число зрителей HBO после финала «Игры престолов»

Десятый эпизод сериала «Дом дракона» стал самым успешным финалом сезона на телеканале HBO после завершения «Игры престолов». Об этом сообщил Deadline.

Заключительную серию первого сезона шоу посмотрели в день премьеры более 9 млн человек, в то время как финальный эпизод «Игры престолов» привлек внимание свыше 19,3 млн зрителей.

Результат «Дома дракона» можно считать серьезным успехом, в особенности если учесть, что конкурентом десятой серии в телеэфире стал финальный матч чемпионской серии Американской лиги по бейсболу (ALCS). Кроме того, последняя серия сезона утекла в сеть преждевременно.

При подсчете числа просмотров «Дома дракона» учли не только телеаудиторию, но и тех зрителей, которые предпочли посмотреть финал сезона на других платформах.

«Мы так взволнованы тем, что „Дом дракона“ захватил поклонников „Игры престолов“ по всему миру, а также увлек новых зрителей, которые впервые открыли для себя мир Вестероса. Поздравляю Джорджа [Мартина], Райана [Кондала], Мигеля [Сапочника] и всю команду „Дома дракона“ с невероятным первым сезоном», — сказал главный исполнительный директор HBO и HBO Max Кейси Блойс.

По подсчетам компании, каждый эпизод приквела «Игры престолов» собирает в сумме около 29 млн зрителей в США — больше среднестатистического проекта, выходящего в вечерний прайм-тайм. Седьмой сезон «Игры престолов» собирал порядка 32,8 млн зрителей.