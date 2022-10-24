Ход королевы: рекап финала первого сезона «Дома дракона»

Целую неделю мы пытались понять, почему Рейнис просто не сожгла узурпаторов? Десятый эпизод уже на седьмой минуте дает самой Рейнис объясниться: приказ «дракарис» мог начать войну, а она не хочет нести ответственность за это решение. Рейнис не одинока в своем нежелании начинать кровопролитие, хоть и сложившаяся ситуация очевидным образом ведет к нему. Вся серия под названием «Черная королева» посвящена безуспешным попыткам урегулирования конфликта.

Эпизод стартует с прибытия Рейнис в Драконий Камень, где она немедленно встречается с Рейнирой и Деймоном. Двойная порция плохих новостей — смерть Визериса и захват короны — ожидаемо шокируют принцессу-королеву и ее принца-консорта. Деймон настолько в ярости, что тут же решает, что Визерис умер от яда Алисенты. А у Рейниры начинаются роды. Привет очередной натуралистичной сцене деторождения! Пока Рейнира пытается справиться с бременем, Деймон перехватывает управление и ведет дело к тому, что умеет лучше всего, — войне. Однако Рейнире воинственные порывы мужа не близки, потому она посылает своего сына Джейса на военный совет, чтобы напомнить, кто тут все еще главный.

К сожалению, роды заканчиваются трагично: дитя появляется на свет мертворожденным и вдобавок покрытым чем‑то, похожим на чешую . В один момент Рейнира и Деймон лишаются и ребенка, и трона. Однако на похоронах их неожиданно настигает пусть и символически, но все же приятная новость. Рыцарь-близнец Эррик Каргилл (это Эррик, просто поверьте) появляется в разгар прощальной церемонии, чтобы вручить Рейнире корону ее отца. Деймон и все вокруг, кроме Рейнис, немедленно присягают черной королеве (напомним, что черный — фамильный цвет Таргариенов).

Тем временем на Драконий Камень прибывает делегация зеленых во главе с Отто Хайтауэром. Сцена отчетливо напоминает схожий момент из второй серии: тот же мост к замку, тот же Отто с небольшой группой рыцарей (среди них — Аррик Каргилл), тот же Деймон напротив десницы. И Рейнира верхом на драконе — только старше и теперь на стороне Деймона. Отто предлагает черным перемирие на щедрых условиях — помилование и замки в обмен на признание Эйгона королем. У Рейниры и Деймона эти подачки вызывают только ярость. В порыве гнева черная королева даже выбрасывает брошь десницы Отто в пропасть. Но тот находит чем смягчить ее — подарком от Алисенты, страницей из книги, которую они читали вместе в детстве (то есть в самом первом эпизоде). Рейнира растрогана и обещает подумать о перемирии.

У Рейниры и Алисенты может быть множество отличий, но в одном они схожи: обе не хотят войны . В отличие от мужчин, подталкивающих Вестерос к боевым действиям. Черная королева ставит благо страны выше собственных амбиций, и эта позиция встречает большое непонимание у ее мужа. Визерис передал дочери не только власть, но и отношение к ней — как к чему-то среднему между почетным долгом и опасным инструментом, готовым разнести все вокруг. Деймон же видит в ней главный приз, за который стоит драться любой ценой, поэтому он в бешенстве хватает за горло Рейниру, когда она заикается о пророчестве. Оказывается, никто так и не поделился с ним королевской клятвой Таргариенов, оттого и слова Рейниры для него звучат как издевательство.

© HBO

Тем временем полуживой Корлис добирается до Драконьего Камня. Старший Веларион долгое время находился в беспамятстве и пропустил сразу несколько важных событий: смерть брата Веймонда, смерть Визериса и воцарение Эйгона. Все это на него вываливает Рейнис. Шокированный Корлис уже готов плюнуть на свои амбиции и удалиться навстречу спокойной жизни, но Рейнис неожиданно подбивает его выступить на стороне Рейниры. Ведь в случае победы зеленых их внуки окажутся под угрозой смерти. Кроме того, Рейнис проникается уважением к Рейнире. Ведь она единственная из всех черных не готова ввергнуть страну в пучину войны. А еще в отличие от Алисенты черная королева не ведется на желания мужчин и действует по своей воле. В сцене ссоры Рейниры и Деймона камера на секунду фиксирует реакцию Рейнис: она смотрит на королеву едва ли не с восторгом .

Корлис соглашается с доводами жены — его люди и флот к услугам Таргариенов. А еще у него есть хорошая новость: остров Ступени, как и морские торговые пути, теперь под контролем Веларионов. Это первый действительно хороший аргумент в пользу победы Рейниры, ведь воинов у нее и Деймона сильно меньше, чем у зеленых. И хотя у черных больше драконов — тринадцать против четырех — тут тоже есть свои нюансы: у некоторых рептилий нет наездников, некоторые дикие. К тому же на стороне зеленых — Вхагар, которая сама по себе стоит нескольких драконов.

Но даже с поддержкой Корлиса Рейнира принципиально отказывается начинать военные действия. Для начала, справедливо замечает она, необходимо добиться поддержки как можно большего количества домов Вестероса. Черные отправляют несколько посланников на драконах — Джейса и Люка. Люку как младшему из двух сыновей достается маршрут попроще и поближе — к лорду Борросу Баратеону. Однако на деле его путешествие оказывается самым опасным. Ведь на месте Люка ожидает неприятный сюрприз — Эймонд и его Вхагар, которая возвышается над крепостными стенами, словно живая гора. На ее фоне дракон Люка Арракс выглядит мышью.

© HBO

Люк доставляет послание Борросу, однако лорд только высмеивает мальчика. Зеленые предложили Баратеону брачный союз в обмен на поддержку — а черные догадались только напомнить о клятве верности, данную почившим отцом Борроса. Люк собирается уйти ни с чем, однако Эймонд все еще горит желанием поквитаться за свой потерянный глаз. Ему нужно только око племянника, однако ситуация выходит из‑под контроля. Таргариены пускаются в погоню на драконах, где, увы, у Арракса нет ни единого шанса против Вхагар. Самый большой дракон Вестероса одним укусом проглатывает и Арракса, и его наездника. R.I.P., Люк.

Последняя сцена зеркалит финал первой серии: они обе заканчиваются тем, что Рейнира поворачивается к камере и смотрит прямо на зрителя. Только тогда она стала наследницей, и ее лицо светилось надеждой. Теперь, узнав о смерти сына, Рейнира полна боли и гнева. В ее взгляде отчетливо читается: время дипломатии прошло.

Но напоследок вернемся к драконам. Финальная погоня — один из самых эффектных моментов франшизы, красивая и напряженная хоррор-сцена, от которой перехватывает дыхание . Но еще она выглядит обещанием. Весь первый сезон «Дома дракона» был, по сути, массивным прологом к масштабной гражданской войне между черными и зелеными. А последняя большая сцена сезона — тизер того, какой именно она будет. Спасибо, было круто! Вот только ждать новый сезон, скорее всего, придется долго: у HBO пока что нет даты релиза и, даже по самым оптимистичным прогнозам, второй сезон выйдет лишь в конце 2023 года. Запасаемся терпением и надеемся, что продолжение оправдает все возложенные на него ожидания.