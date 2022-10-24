Ход королевы: рекап финала первого сезона «Дома дракона»

Целую неделю мы пытались понять, почему Рейнис просто не сожгла узурпаторов? Десятый эпизод уже на седьмой минуте дает самой Рейнис объясниться: приказ «дракарис» мог начать войну, а она не хочет нести ответственность за это решение. Рейнис не одинока в своем нежелании начинать кровопролитие, хоть и сложившаяся ситуация очевидным образом ведет к нему. Вся серия под названием «Черная королева» посвящена безуспешным попыткам урегулирования конфликта.
Эпизод стартует с прибытия Рейнис в Драконий Камень, где она немедленно встречается с Рейнирой и Деймоном. Двойная порция плохих новостей — смерть Визериса и захват короны — ожидаемо шокируют принцессу-королеву и ее принца-консорта. Деймон настолько в ярости, что тут же решает, что Визерис умер от яда Алисенты. А у Рейниры начинаются роды. Привет очередной натуралистичной сцене деторождения! Пока Рейнира пытается справиться с бременем, Деймон перехватывает управление и ведет дело к тому, что умеет лучше всего, — войне. Однако Рейнире воинственные порывы мужа не близки, потому она посылает своего сына Джейса на военный совет, чтобы напомнить, кто тут все еще главный.
К сожалению, роды заканчиваются трагично: дитя появляется на свет мертворожденным и вдобавок покрытым чем‑то, похожим на чешую. В один момент Рейнира и Деймон лишаются и ребенка, и трона. Однако на похоронах их неожиданно настигает пусть и символически, но все же приятная новость. Рыцарь-близнец Эррик Каргилл (это Эррик, просто поверьте) появляется в разгар прощальной церемонии, чтобы вручить Рейнире корону ее отца. Деймон и все вокруг, кроме Рейнис, немедленно присягают черной королеве (напомним, что черный — фамильный цвет Таргариенов).
Тем временем на Драконий Камень прибывает делегация зеленых во главе с Отто Хайтауэром. Сцена отчетливо напоминает схожий момент из второй серии: тот же мост к замку, тот же Отто с небольшой группой рыцарей (среди них — Аррик Каргилл), тот же Деймон напротив десницы. И Рейнира верхом на драконе — только старше и теперь на стороне Деймона. Отто предлагает черным перемирие на щедрых условиях — помилование и замки в обмен на признание Эйгона королем. У Рейниры и Деймона эти подачки вызывают только ярость. В порыве гнева черная королева даже выбрасывает брошь десницы Отто в пропасть. Но тот находит чем смягчить ее — подарком от Алисенты, страницей из книги, которую они читали вместе в детстве (то есть в самом первом эпизоде). Рейнира растрогана и обещает подумать о перемирии.
У Рейниры и Алисенты может быть множество отличий, но в одном они схожи: обе не хотят войны. В отличие от мужчин, подталкивающих Вестерос к боевым действиям. Черная королева ставит благо страны выше собственных амбиций, и эта позиция встречает большое непонимание у ее мужа. Визерис передал дочери не только власть, но и отношение к ней — как к чему-то среднему между почетным долгом и опасным инструментом, готовым разнести все вокруг. Деймон же видит в ней главный приз, за который стоит драться любой ценой, поэтому он в бешенстве хватает за горло Рейниру, когда она заикается о пророчестве. Оказывается, никто так и не поделился с ним королевской клятвой Таргариенов, оттого и слова Рейниры для него звучат как издевательство.
Тем временем полуживой Корлис добирается до Драконьего Камня. Старший Веларион долгое время находился в беспамятстве и пропустил сразу несколько важных событий: смерть брата Веймонда, смерть Визериса и воцарение Эйгона. Все это на него вываливает Рейнис. Шокированный Корлис уже готов плюнуть на свои амбиции и удалиться навстречу спокойной жизни, но Рейнис неожиданно подбивает его выступить на стороне Рейниры. Ведь в случае победы зеленых их внуки окажутся под угрозой смерти. Кроме того, Рейнис проникается уважением к Рейнире. Ведь она единственная из всех черных не готова ввергнуть страну в пучину войны. А еще в отличие от Алисенты черная королева не ведется на желания мужчин и действует по своей воле. В сцене ссоры Рейниры и Деймона камера на секунду фиксирует реакцию Рейнис: она смотрит на королеву едва ли не с восторгом.
Корлис соглашается с доводами жены — его люди и флот к услугам Таргариенов. А еще у него есть хорошая новость: остров Ступени, как и морские торговые пути, теперь под контролем Веларионов. Это первый действительно хороший аргумент в пользу победы Рейниры, ведь воинов у нее и Деймона сильно меньше, чем у зеленых. И хотя у черных больше драконов — тринадцать против четырех — тут тоже есть свои нюансы: у некоторых рептилий нет наездников, некоторые дикие. К тому же на стороне зеленых — Вхагар, которая сама по себе стоит нескольких драконов.
Но даже с поддержкой Корлиса Рейнира принципиально отказывается начинать военные действия. Для начала, справедливо замечает она, необходимо добиться поддержки как можно большего количества домов Вестероса. Черные отправляют несколько посланников на драконах — Джейса и Люка. Люку как младшему из двух сыновей достается маршрут попроще и поближе — к лорду Борросу Баратеону. Однако на деле его путешествие оказывается самым опасным. Ведь на месте Люка ожидает неприятный сюрприз — Эймонд и его Вхагар, которая возвышается над крепостными стенами, словно живая гора. На ее фоне дракон Люка Арракс выглядит мышью.
Люк доставляет послание Борросу, однако лорд только высмеивает мальчика. Зеленые предложили Баратеону брачный союз в обмен на поддержку — а черные догадались только напомнить о клятве верности, данную почившим отцом Борроса. Люк собирается уйти ни с чем, однако Эймонд все еще горит желанием поквитаться за свой потерянный глаз. Ему нужно только око племянника, однако ситуация выходит из‑под контроля. Таргариены пускаются в погоню на драконах, где, увы, у Арракса нет ни единого шанса против Вхагар. Самый большой дракон Вестероса одним укусом проглатывает и Арракса, и его наездника. R.I.P., Люк.
Последняя сцена зеркалит финал первой серии: они обе заканчиваются тем, что Рейнира поворачивается к камере и смотрит прямо на зрителя. Только тогда она стала наследницей, и ее лицо светилось надеждой. Теперь, узнав о смерти сына, Рейнира полна боли и гнева. В ее взгляде отчетливо читается: время дипломатии прошло.
Но напоследок вернемся к драконам. Финальная погоня — один из самых эффектных моментов франшизы, красивая и напряженная хоррор-сцена, от которой перехватывает дыхание. Но еще она выглядит обещанием. Весь первый сезон «Дома дракона» был, по сути, массивным прологом к масштабной гражданской войне между черными и зелеными. А последняя большая сцена сезона — тизер того, какой именно она будет. Спасибо, было круто! Вот только ждать новый сезон, скорее всего, придется долго: у HBO пока что нет даты релиза и, даже по самым оптимистичным прогнозам, второй сезон выйдет лишь в конце 2023 года. Запасаемся терпением и надеемся, что продолжение оправдает все возложенные на него ожидания.