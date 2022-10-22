В сеть утек финальный эпизод «Дома дракона». На HBO его покажут только на следующий день

В сети появился заключительный эпизод «Дома дракона», сиквела «Игры престолов». Официальная премьера финала должна состояться только 23 октября, передает The Guardian.

В HBO предположили, что в сливе виноват официальный дистрибьютор компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Сейчас стриминг «активно отслеживает и извлекает копии из интернета».

«Мы разочарованы тем, что это незаконное действие испортило впечатления преданным поклонникам шоу», — выразили сожаления в HBO.

«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.

Первый эпизод «Дома дракона» собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании.