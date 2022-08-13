Писателя Салмана Рушди, на которого напали в США, экстренно прооперировали и подключили к ИВЛ

Британского писателя Салмана Рушди, на которого накануне вечером напал мужчина с ножом в США, экстренно прооперировали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его агента Эндрю Уайли.

По его словам, новости не очень хорошие. Рушди подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, писатель, скорее всего, потеряет один глаз.

«Нервы на его руке перерезаны, а его печень повреждена ножом», — сказал Уайли.

Нападение на Салмана Рушди было совершено 12 августа в американском городе Чаутоква, штат Нью-Йорк, где он должен был провести лекцию. По словам полиции, писателя ранили ножом в шею, его вынесли из здания Института Чаутоквы на носилках и отправили в больницу на вертолете.

Позже полиция установила личность нападавшего. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. По предварительным данным, он действовал один. Мотивы нападения устанавливаются, к расследованию подключилось ФБР.