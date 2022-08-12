В США напали на писателя Салмана Рушди. Ему нанесли удары ножом

В американском городе Чаутоква, штат Нью-Йорк, совершили нападение на британского писателя Салмана Рушди. Неизвестный мужчина атаковал его перед лекцией, сообщил Associated Press.

Рушди нанесли несколько ударов ножом и кулаками, после чего писатель упал на пол. Нападавшего задержали, его личность пока неизвестна. Рушди госпитализировали, новостей о его состоянии пока нет.

По словам полиции, писателя ранили ножом в шею, его вынесли из здания Института Чаутоквы на носилках и отправили в больницу на вертолете.

На лекцию автора в Чаутокве собрались сотни людей — всех их эвакуировали из здания после инцидента. Рушди ранее уже выступал в Институте Чаутоквы, известном своей летней серией лекций.

Салман Рушди известен как автор романов «Дети полуночи» и «Сатанинские стихи». Первая книга получила Букеровскую премию в 1981 году, а вторая же вызвала в 1988 году протесты в мусульманском сообществе.

Сочинение Рушди посчитали богохульным и запретили в Иране. Лидер Ирана аятолла Хомейни даже призвал к смерти писателя. За убийство Рушди назначили вознаграждение, в 2012 году оно составило 3,3 млн долларов.