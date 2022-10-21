Телеведущая Эллен ДеДженерес запустит ютьюб-сериал о своих хобби. Он будет называться «О времени для себя… с Эллен» («About Time For Yourself… with Ellen»). Об этом сообщил People.

ДеДженерис намерена выпускать по одному выпуску шоу в неделю. В каждом эпизоде она будет пробовать то, что никогда не делала раньше. Эллен займется, например, вязанием, созданием открыток и наблюдением за птицами.

«Знаете, недавно я взяла некоторое время просто для себя, вдали от камер. И я так хорошо его провела, что подумала, что могла бы поделиться кое-чем из того, что делала, с вами», — заявила ДеДженерес.

Первый выпуск документального комедийного шоу выйдет уже в ближайшую субботу, 22 октября, спустя всего пять месяцев после закрытия телепрограммы «Шоу Эллен ДеДженерес». Она была в эфире 19 лет.

Всего в новом проекте ДеДженерес будет восемь эпизодов. В них Эллен познакомит зрителей со своим домом и поделится, как она занимает себя после ухода на пенсию.

Последний раз Эллен ДеДженерес появлялась перед камерами в конце мая, когда в эфир вышел финальный выпуск ее телешоу. В нем вместе с телеведущей снялась актриса Дженнифер Энистон — она же была гостьей первого эпизода передачи.

Эллен ДеДженерес объявила о закрытии своего шоу спустя 19 лет в эфире год назад. Телеведущая объяснила это решение желанием сменить деятельность, начать заниматься кинопроектами и больше внимания уделять вопросам окружающей среды.