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Эллен ДеДженерес закроет свое шоу после 19 лет в эфире

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:20

Американская телеведущая и стендап-комик Эллен ДеДженерес закроет свое ток-шоу в 2022 году после девятнадцати лет в эфире. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на саму ДеДженерес.

Телеведущая заявила, что впервые задумалась о прекращении съемок программы еще в 2019 году, после выхода 16-го сезона шоу. Однако тогда она согласилась продлить проект еще на три сезона.

Теперь же ДеДженерес хочет сменить деятельность, начать заниматься кинопроектами и больше внимания уделять вопросам окружающей среды. По словам телеведущей, ей предлагали снять еще один сезон «Шоу Эллен ДеДженерес», но она этого не захотела.

«Творческому человеку всегда нужно ставить перед собой сложные задачи, и каким б отличным ни было это шоу, оно больше не является вызовом», — пояснила телеведущая.

В августе 2020 года руководство программы обвинили в токсичной рабочей атмосфере. Ходили слухи, что ДеДженерес в шоу заменит кто‑то другой. Однако в сентябре стендап-комик вновь появилась в 18-м сезоне передачи.

ДеДженерес подчеркнула, что закрывает свой проект не из‑за произошедшего скандала. «Если бы я заканчивала шоу из‑за этого, я бы не вернулась в этом сезоне», — сказала она.

«Шоу Эллен ДеДженерес» — дневное ток-шоу, которое выходит с 2003 года. К настоящему моменту на счету программы 61 премия «Эмми» и более 3000 эпизодов, в которых гостями Эллен ДеДженерес стали многие знаменитости.

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