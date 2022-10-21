Bloomberg: банки в Дубае усилили проверки российских клиентов

Некоторые из крупнейших частных банков, работающих в Дубае, стали тщательнее проверять потенциальных клиентов из России, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с этим процессом источники.

Особенно это касается крупных банков, связанных с Соединенными Штатами, Великобританией и странами ЕС — их проверки стали более тщательными в части источников средств. К некоторым из потенциальных клиентов сотрудники банков даже приходят домой.

Менее крупные частные банки, готовые к большему уровню риска, запускают специальные подразделения по работе с клиентами из Восточной Европы, рассказали источники Bloomberg. Перечень услуг таких компаний — от финансового планирования до помощи в получении гражданства.

Агентство отмечает, что власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили: страна обладает независимостью, следует международному праву, но не обязана соблюдать санкции, которые налагают отдельные юрисдикции, например США и Соединенное Королевство. ОАЭ не вводили ограничений в отношении России и ее граждан.

Среди компаний, которые переехали в Дубай после начала спецоперации и введения санкций, Bloomberg называет стартапы Fitmost и CSIRA Vision, финансовые организации Leon Family Office и Aspiring Capital.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ сотрудников российских офисов перевезли Alphabet (головная компания Google), банк Goldman Sachs, финансовый холдинг JPMorgan Chase, консалтинговые компании McKinsey и Boston Consulting. Уехала в Дубай и часть сотрудников Apple в России, писали «Ведомости».