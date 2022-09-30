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«Ведомости»: Apple вывезла большинство своих российских сотрудников в Киргизию
Денис Ламехов
Сегодня в 07:03

Американская корпорация Apple перевезла большинство российских сотрудников в Киргизию, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в отраслевой ассоциации.

Подготовка к релокации началась весной, сам процесс перемещения был завершен к концу лета 2022 года. В Киргизии родился руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов, передает газета.

Сам штат компании в России «Ведомости» называют небольшим. Часть работников еще весной уехала в Дубай и Лондон, указал собеседник издания, близкий к одному из крупных российских дистрибуторов.

Официально Apple об уходе с российского рынка не объявляла, но сообщила о приостановке продаж новых моделей техники и ограничении работы Apple Pay и ряда других сервисов.

Google также вывез из России сотрудников местного офиса, сообщили источники «Ведомостей». По данным одного из них, работникам предлагали релоцироваться в Дубай, но многие не захотели переезжать из‑за климата и дальности. Часть штата перевезла и Huawei — в Казахстан и Узбекистан.

Еще в апреле The Wall Street Journal писал, что Alphabet (головная компания Google), банк Goldman Sachs, финансовый холдинг JPMorgan Chase, консалтинговые компании McKinsey и Boston Consulting перевозят сотрудников российских офисов в Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно данным Йельского университета, к 29 сентября о своем уходе из России или о приостановке деятельности в стране объявили более 1000 компаний.

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