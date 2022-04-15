WSJ: Google, McKinsey и другие компании перевозят сотрудников из России в ОАЭ

Ряд американских и европейских компаний перевозит своих сотрудников из России в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Среди таких структур — Alphabet (головная компания Google), банк Goldman Sachs, финансовый холдинг JPMorgan Chase, консалтинговые компании McKinsey и Boston Consulting, пишет WSJ.

Близкие к Visa источники сообщили изданию, что компания предложила переехать всем 210 российским сотрудникам — часть из них будет работать в Дубае.

Зарегистрированный во Франции финансовый конгломерат Rothschild & Co также перевел свой московский штат в Дубай, сообщили источники The Wall Street Journal. Частично перевезла сотрудников юридическая фирма Linklaters, чья штаб-квартира находится в Лондоне, пишет газета.

Согласно данным Йельского университета, к 15 апреля о своем уходе из России или о приостановке деятельности в стране объявили более 600 компаний.