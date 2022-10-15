Илон Маск: Россия «пытается убить» интернет-сеть Starlink на Украине

Илон Маск в своем твиттер-аккаунте написал, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине, которой управляет компания бизнесмена SpaceX. По его словам, сеть может перестать работать, даже несмотря на вложенные ресурсы в ее защиту.

«Starlink — единственная система связи, все еще работающая на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — заявил Маск.

Накануне канал CNN со ссылкой на внутренние документы SpaceX сообщил, что компания больше не может финансировать Starlink на Украине, и попросила Минобороны США взять расходы на себя. Компания просит Пентагон выделить 124 млн до конца 2022 года и еще 400 млн в течение 2023-го.

По данным CNN, 85% из 20 тыс. предоставленных Украине терминалов Starlink были оплачены за счет третьих стран, включая США, Великобританию и Польшу. Они же покрывали 30% расходов, связанных с работой сервиса на территории Украины.