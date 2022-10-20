Мишустин поручил направить 1 трлн рублей на покрытие дефицита федерального бюджета

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В апреле Мишустин заявлял, что дефицит бюджета в России в этом году составит как минимум 1,6 трлн рублей. Уже тогда было известно, что покрывать его будут из Фонда национального благосостояния.

В 2023 году дефицит может составить 3 трлн рублей — это 2% ВВП России. Мишустин отметил, что в будущие годы дефицит бюджета будет сокращаться, в 2024 году он должен составить 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7%.

Согласно сентябрьским прогнозам Центробанка, годовая инфляция должна составить 11-13%, снижение ВВП ожидается примерно на 6%.