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Минфин: дефицит бюджета в России составит минимум 1,6 трлн рублей в этом году

Семён Гудошников
Сегодня в 20:34

Дефицит федерального бюджета России составит в 2022 году как минимум 1,6 трлн рублей. Компенсировать его планируют из Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам — не хватит. Чем замещать эти выпадающие доходы у государственных внебюджетных фондов? Деньгами федерального бюджета. Где взять деньги федеральному бюджету? В Фонде национального благосостояния (ФНБ)», — цитирует его слова «Интерфакс».

Размер дефицита будет зависеть от мер поддержки, сказал Силуанов. Он выразил надежду, что основные меры приняты.

Министр финансов также не исключил падения добычи нефти в России на 17% в 2022 году. «Мы понимаем, что, если западные страны будут отказываться, будем искать другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются, будем продавать в другие места», — сказал он.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия в ближайшие полтора-два года будет находиться в «очень сложной ситуации». Он пояснил, что, по предварительным прогнозам, падение экономики в 2022 году составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%. Инфляция по базовому прогнозу в этом году достигнет 20,7%, в следующем — более 6%, отметил Кудрин.

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