Реклама
Новости
Обращение Путина покажут завтра
22:45
Московская прокуратура вынесла предостережение фешен-блогеру за использование инстаграма*
22:30
Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов: «Всеобщей мобилизации не будет»
21:58
Дефицит российского бюджета составит 3 трлн рублей на 2023 год
21:18
Джейми xx поделился треком «Kill Dem» о подростковых впечатлениях после карнавала
21:16
В ДНР и ЛНР пройдут референдумы, в УК ввели «мобилизацию» и другие новости дня
20:38
Дайджест
Вашингтон: США никогда не признают притязания России на какие‑либо части Украины
19:54
Zura Narimanishvili/Unsplash
МВД Грузии: все заложники, удерживаемые в банке в Кутаиси, освобождены
Обновлено в 19:44
«Бульк»: НАСА поделилось звуком метеорита, врезающегося в Марс
19:28
Вышел трейлер сериала «Клуб полуночников» Майка Флэнагана
19:00
Европейский суд по правам человека впервые возглавила женщина
18:58
Публикуем фрагмент аниме «Воcпоминания о Марни» студии Ghibli. Картину можно посмотреть в кино
18:21
Diego Tirira/Flickr
Финляндия предложила Евросоюзу разработать общие рекомендации по аннулированию виз россиян
18:05
В начале октября в кино выйдет «Флай: танец свободы». «Афиша Daily» показывает трейлер
17:59
ВЦИОМ: только 2% опрошенных россиян имеют шенгенскую визу. Загранпаспорт есть у 29% респондентов
17:46
ЦБ заявил, что порядка 60% нелегальных финансовых операций производятся в криптовалютах
17:24
В Москве прошел экофестиваль Eco Friendly Fest
17:24
Кометы, туманности и кратеры: посмотрите лучшие фотографии космоса 2022 года
17:20
Anadolu Agency/Getty Images
Референдум о присоединении Запорожской области в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября
Обновлено в 16:43
Индекс российской биржи упал на фоне новостей о референдумах в ЛНР, ДНР и Херсонской области
16:38
Дефицит российского бюджета составит 3 трлн рублей на 2023 год
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:18

На 2023 год дефицит российского бюджета составит 3 трлн рублей, или 2% ВВП. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 трлн руб. В нем уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства», — заявила пресс-служба правительства.

По словам Мишустина, расходы бюджета составят около 29 трлн рублей. Он заявил, что закрыть дефицит планируется «за счет заимствований». «На прошлой неделе Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше», — сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что дефицит бюджета в 2024 году составит 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7%.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Михаил Мишустин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение