Дефицит российского бюджета составит 3 трлн рублей на 2023 год

На 2023 год дефицит российского бюджета составит 3 трлн рублей, или 2% ВВП. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 трлн руб. В нем уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства», — заявила пресс-служба правительства.

По словам Мишустина, расходы бюджета составят около 29 трлн рублей. Он заявил, что закрыть дефицит планируется «за счет заимствований». «На прошлой неделе Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше», — сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что дефицит бюджета в 2024 году составит 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7%.