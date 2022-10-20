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Одежда от Uniqlo появилась на Lamoda
Виктория Шанина
Сегодня в 13:00

Uniqlo запустил пилотный проект по продаже одежды на российском маркетплейсе Lamoda. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе бренда.

Сейчас в разделе Uniqlo на платформе представлены 625 товаров. Это вещи из коллекции текущего года, которые были ввезены в Россию еще до приостановки деятельности компании в стране.

Планируется ли продажа будущих коллекций и коллабораций бренда, пока неизвестно.

После начала российской спецоперации на Украине, когда зарубежные компании начали массово уходить из России, исполнительный директор Fast Retailing Co., владеющей Uniqlo, Тадаси Янаи заявил, что бренд продолжит работать в стране. Однако уже спустя несколько дней стало известно о приостановке деятельности Uniqlo на российском рынке.

В России у Uniqlo было 50 торговых точек. В настоящий момент, помимо Lamoda, найти вещи бренда можно также на маркетплейсах Ozon и CDEK.Shopping.

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