Uniqlo временно приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Uniqlo в рамках своей миссии стремился предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации», — сказано в заявлении бренда.

7 марта исполнительный директор компании Fast Retailing Co, владеющей японским брендом, Тадаси Янаи заявил, что Uniqlo останется в России.

«Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — подчеркивал он.