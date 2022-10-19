Беглов: в Петербурге не вводятся никакие ограничительные меры

В настоящее время в Петербурге не вводятся никакие ограничительные меры, заявил губернатор города Александр Беглов. Его цитирует местное издание «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу петербургской администрации.

При этом, согласно заявлению Беглова, город сделает все необходимое для повышения безопасности инфраструктуры. «Петербург сохраняет привычный ритм в условиях усиления мер по обеспечению безопасности», — добавил губернатор.

Ранее в комитете по транспорту Петербурга сообщили, что в городе принимается комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности объектов транспорта, вводятся дополнительные проверки.

«Введение ограничений в работе общественного транспорта, а также ограничений на пересечение границ Петербурга воздушным и ж/д транспортом на текущий момент не предусмотрено», — сообщили в Смольном.

Город вошел в список регионов, где вводится так называемый уровень базовой готовности после объявления военного положения на присоединенных территориях — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Базовый уровень введен в большинстве субъектов Российской Федерации. Руководитель такого региона должен создать оперативный штаб.

«Режим, в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — говорится в указе, который подписал Владимир Путин.

Согласно документу, органы исполнительной власти также должны:

— усилить охрану общественного порядка и обеспечить общественную безопасность, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

— ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Из указа также следует, что в соседних c присоединенными территориями регионах, в том числе в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской области президент ввел средний уровень реагирования. Он позволяет временное отселение жителей в безопасные районы, введение особого режима въезда на территорию и выезда с нее.

В регионах, входящих в Центральный и Южный федеральные округа, введен уровень повышенной готовности. Там властям, помимо полномочий из режима базовой готовности, разрешается ограничивать движение транспорта и осуществлять его досмотр.