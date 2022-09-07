Режиссера-документалиста Виталия Манского объявили в розыск

МВД России объявило в розыск режиссера-документалиста Виталия Манского. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска — разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе министерства.

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О какой статье идет речь, не уточняется. Ранее Ксения Собчак заявила, что режиссер Никита Михалков написал на Манского заявление, обвинив его в клевете по части 2 статьи 128.1 УК.

Поводом стало интервью, где документалист заявил, что на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85 процентов бюджета».

Манский является президентом Международного фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» и Национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Среди его наиболее известных картин — «Еврейское счастье», «Тело Ленина», «Горбачев. После империи», «Ельцин. Другая жизнь», «Путин. Високосный год» и «Родные».