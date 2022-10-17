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Ксения Собчак опубликовала интервью с мошенницей Анной Делви
Юлия Онодэра
Вчера в 23:10

На ютьюб-канале «Осторожно: Собчак» появилось интервью с мошенницей Анной Делви, также известной под именем Анна Сорокин — героиней сериала Netflix «Изобретая Анну».

Делви дала интервью Ксении Собчак еще до выхода из тюрьмы, где она отбывала наказание за многократные хищения, в том числе в особо крупных размерах. В разговоре с телеведущей Анна рассуждает о природе своей популярности.

Также девушка рассказывает о своем отношении к деньгам и делится своими впечатлениями от сериала. Кроме того, Делви высказывает свое мнение о другом мошеннике — Саймоне Леваеве из документального фильма «Аферист из Tinder».

В интервью Собчак спрашивает героиню о ее детстве в России и воспоминаниях и нем, о фэшн-предпочтениях и отношении к политике, о возможной депортации, личной жизни и планах на будущее.

Анна Сорокин стала известна в 2017 году, когда ее арестовали за мошенничество и неоплату услуг. В 2019 году суд присяжных признал ее виновной по восьми пунктам обвинения, после чего девушку отправили в тюрьму города Олбани. В феврале 2021 года Сорокин удалось добиться досрочного освобождения.

Спустя месяц Сорокин была задержана иммиграционной полицией и вновь помещена в тюрьму. Там она находилась во время релиза сериала на Netflix в феврале 2021 года. В начале октября 2022 года Сорокин заплатила залог в 10 тыс. долларов и вышла на свободу, после чего открыла выставку своих картин. В данный момент Сорокин отбывает домашний арест, ей запрещено пользоваться соцсетями.

Подробности по теме
Аферистка-миллионерка Анна Делви — о планах заработать на истории своего обмана
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Ксения Собчак
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