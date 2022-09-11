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Netflix запустил сайт с головоломками к выходу «Достать ножи-2»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:40

Netflix подготовил сайт с головоломками — похожими на те, которые решают герои фильма «Достать ножи-2». После разгадки игроков ждет короткий ролик с Дэниэлом Крейгом в роли детектива.

Пока решить головоломку можно только одну: нужно верно разложить кубики, чтобы получилось лого продолжения под названием «Стеклянная луковица». Если не получается, то есть подсказка.

© Knivesoutmystery.com

Пока что доступна только одна головоломка, следующая откроется 24 сентября, а ближе к премьере 23 декабря, возможно, откроются все, а в конце прохождения появится полноценный трейлер.

После того, как первая головоломка будет решена, сайт предложит ключ к следующей и откроет 30-секундный ролик с детективом Бенуа Бланом. Он расхаживает возле бассейна в забавном костюме, брызгает водой и уходит.

8 сентября Netflix опубликовал дебютный тизер-трейлер «Достать ножи» с подзаголовком «Стеклянная луковица». В кадрах с теми самыми головоломками детектив говорит: «Ты ожидал загадки, но для одного человека на острове это не игра».

Действие сиквела развернется в Греции. По сюжету в гостях у миллиардера и владельца IT-компании Майлза Брона находят убитого. На греческий островок, куда бизнесмен пригласил друзей, прибывает детектив Бланк. Выяснится, что перед убийством прямо во время отдыха разразился конфликт между хозяином и гостями.

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Дэниэл Крейг
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