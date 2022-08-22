Сиквел «Достать ножи» выйдет на Netflix 23 декабря. Посмотрите первый кадр из грядущей премьеры

Netflix объявил дату выхода «Достать ножи: Стеклянная луковица» — 23 декабря. Продолжение снял автор первого фильма Райан Джонсон.

Стриминг поделился первым кадром из грядущей премьеры. На нем видно актеров Дэниела Крейга и Эдварда Нортона, стоящих по разным концам длинного стола. В картине также снялись Итан Хоук, Дейв Баутиста, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Лесли Одом-мл. и Кейт Хадсон. Из первого фильма к своим персонажам никто из актеров не вернулся, кроме Крейга.

По сюжету в гостях у миллиардера и владельца IT-компании Майлза Брона (Нортон) находят убитого. На греческий островок, куда бизнесмен пригласил друзей, прибывает детектив Бланк. Выяснится, что перед убийством прямо во время отдыха разразился конфликт между хозяином и гостями.

© NetflixGeeked/Twitter

Ранее Джонсон признавался, что в работе над фильмами о частном сыщике Бенуа Бланке хотел подражать книгам британской писательницы Агаты Кристи. Он решил «сделать так, чтобы каждый фильм был похож на совершенно новую книгу, со своим тоном, амбициями, причиной для существования… и названием».

Первый фильм был посвящен расследованию загадочного убийства известного автора криминальных романов Харлана Тромби. Его нашли мертвым после празднования 85-летия. Основной версией становится самоубийство, но частный детектив Бланк сомневается в этом и начинает допрашивать всех близких писателя. Он сразу понимает, что все приукрашивают свои отношения с покойным, кроме его медсестры, которая физически не выносит ложь.