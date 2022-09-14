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Суд прекратил дело против Асмус по статье о дискредитации армии
Дарья Мельникова
Сегодня в 08:35

Тверской суд Москвы прекратил производство по административному делу о дискредитации армии против Кристины Асмус. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката актрисы Владимира Ляховского.

«Решение вынесено, производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения», — сказал он.

31 августа стало известно, что против Асмус завели дело из‑за поста в соцсетях с текстом «Страх и боль. Молю, остановите все это». После этого она не раз высказывалась против военных действий на территории Украины.

Первое заседание по делу прошло 6 сентября. Актриса в суд не явилась. Ее адвокат требовал прекратить дело, потому что на момент публикации статьи о дискредитации в КоАП еще не было. Ляховский также заявлял, что расследование фактически не было проведено, назвав обвинения в дискредитации произвольной трактовкой поста актрисы.

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