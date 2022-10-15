The Telegraph: из титула супруги Карла III хотят убрать слово «консорт»

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Букингемский дворец рассчитывает «незаметно убрать» слово «консорт»* из титула супруги короля Великобритании Карла III Камиллы. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«В период до коронации королевские помощники надеются незаметно убрать слово „консорт“ из титула королевы Камиллы», — пишет издание.

Как отмечает Telegraph, все супруги королей в современной истории Великобритании носили «упрощенный» титул, в частности королевы Елизавета, Мария и Александра. Супруга Карла III добровольно взяла титул королевы-консорта «в знак уважения к общественному мнению». Причины, по которым она передумала, не уточняются.

Ожидается, что сокращенный титул королевы Камиллы станет официальным к моменту коронации.

Коронация Карла III назначена на 6 мая 2023 года. Он был провозглашен королем 10 сентября, после кончины Елизаветы II. На церемонии также официально будет коронована его супруга.

* Королева-консорт — жена правящего короля, которая имеет с ним равный социальный ранг, но не обладает никакими полномочиями.