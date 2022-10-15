Реклама
Новости
The Telegraph: из титула супруги Карла III хотят убрать слово «консорт»
Виктория Шанина
Сегодня в 16:41

Букингемский дворец рассчитывает «незаметно убрать» слово «консорт»* из титула супруги короля Великобритании Карла III Камиллы. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«В период до коронации королевские помощники надеются незаметно убрать слово „консорт“ из титула королевы Камиллы», — пишет издание.

Как отмечает Telegraph, все супруги королей в современной истории Великобритании носили «упрощенный» титул, в частности королевы Елизавета, Мария и Александра. Супруга Карла III добровольно взяла титул королевы-консорта «в знак уважения к общественному мнению». Причины, по которым она передумала, не уточняются.

Ожидается, что сокращенный титул королевы Камиллы станет официальным к моменту коронации.

Коронация Карла III назначена на 6 мая 2023 года. Он был провозглашен королем 10 сентября, после кончины Елизаветы II. На церемонии также официально будет коронована его супруга.

* Королева-консорт — жена правящего короля, которая имеет с ним равный социальный ранг, но не обладает никакими полномочиями.

расскажите друзьям
люди
Елизавета II
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение