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Коронацию Карла III назначили на 6 мая 2023 года

Коронация короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте Букингемского дворца.

Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ее проведет архиепископ Кентерберийский.

Вместе с Карлом III на церемонии будет официально коронована его супруга Камилла как королева-консорт — жена правящего короля, которая имеет с ним равный социальный ранг, но не обладает никакими полномочиями.

Карл III был провозглашен королем 10 сентября, после кончины Елизаветы II. На момент коронации ему исполнится уже 74 года — он станет самым старшим монархом, который когда‑либо проходил коронацию в Великобритании.