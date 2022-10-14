В Доме творчества «Переделкино» пройдут переводческие выходные

В Доме творчества «Переделкино» 15 и 16 октября пройдут выходные, посвященные переводу. На них переводчики расскажут о своей работе и представят новые книги. Об этом «Афиша Daily» рассказали организаторы мероприятий.

Они пригласили желающих присоединиться к конференции «Калашный ряд», которая состоится с 12:00 до 18:00 в коворкинге в оба дня уик-энда. Ее темой станут переводческие провалы и преступления.

В конференции примут участие Ирина Алексеева, Егор Зайцев, Екатерина Белавина, Наталья Мавлевич, Александра Борисенко, Виктор Сонькин, Александра Глебовская, Егор Зайце, Вера Мильчина и другие специалисты.

Гости субботнего события также смогут посетить лекторий «Иностранной литературы» в фойе второго этажа, где Александр Ливергант, Дарья Сиротинская, Артем Серебренников и Анна Ямпольская расскажут об опыте издания переводной литературы.

Кроме того, в 16:00 в первый день переводческих выходных Павел Палажченко проведет книжный клуб. На нем обсудят роман «Посторонний» — дебютное сочинение писателя-экзистенциалиста Альбера Камю, переведенное в 1960-х годах на русский язык Георгием Адамовичем, Норой Галь и Наталией Немчиновой.

16 октября в «Переделкино» пройдут сразу четыре встречи. В 12:00 состоится круглый стол о переводе гендера. В 14:00 Ирина Алексеева, Светлана Арестова, Михаил Визель и другие переводчики представят книги, переведенные в резиденции Дома творчества.

После него в 16:00 в фойе второго этажа покажут фильм «Процесс пере (в)хода» Екатерины Августеняк о переводческой мастерской «Драммашина» и иммерсивном спектакле по мотивам ее работы. В 17:00 там же Василий Горчаков проведет мастер-класс по синхронному переводу кино.

В Доме творчества оба дня с 11:00 до 18:00 будет работать ярмарка переводной литературы с участием «Альпины», ВШЭ, «Гнозис», Музея современного искусства «Гараж», «Фантом Пресс» и V-A-C Press.