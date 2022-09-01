Советский шик или советский китч: где есть в Доме творчества «Переделкино»

Подробный гид по трем ресторанам на территории: шикарной «Библиотеке», безымянному кафе в стеклянном корпусе и бюджетному бару-буфету в подвале.

Городок писателей «Переделкино» построили в 1930-х годах. Авторы приезжали сюда, чтобы поработать наедине с природой и оказаться в кругу единомышленников. В советское время резиденция процветала: здесь жили и работали Пастернак и Евтушенко, Бабель и Чуковский, Окуджава и Ахмадулина, а Тарковский снял сцену для «Зеркала». Почти век спустя поселок потерял былой престиж, центральный дом творчества обветшал, а деятели культуры и их потомки приезжали скорее по старой памяти.

Осенью 2020 года специально созданная некоммерческая организация «Дом творчества писателей в Переделкино» стала развивать эту территорию, и городок писателей начал свое обновление. С тех пор здесь возобновили творческие мастерские для писателей и художников, запустили экскурсии и вдохнули жизнь в Дом творчества, где теперь проходят выставки современного искусства. А еще — сделали ремонт в гостинице и открыли три непохожих друг на друга гастрономических заведения. Мы побывали в каждом и рассказываем, чем они интересны.

«Библиотека» Стильное пространство с едой и видом на лес

В соседнем от Дома творчества здании открылся ресторан команды «Органик Гольф» (The Rink и Forum в Сколково). Интерьер напоминает о советском шике второй половины XX века: тут собрали винтажную мебель, а диван и кресла, расположенные в конце зала, позаимствовали из гостиных Брежнева. Несмотря на обилие старого декора, пространство выглядит ухоженно и свежо: по всему периметру сделали панорамные окна, а потолок и стены обшили лакированными досками, напоминающими о рабочих столах писателей и красиво отражающими свет. Между столами стоят большие книжные стеллажи со старыми и новыми книгами — от рассказов Хемингуэя 1959 года издания до биографии Марины Абрамович. Разглядывать можно не только книги, но и деревья — со светлой просторной веранды открывается вид на лес.

Меню создал шеф-повар Влад Козел (Forum, The Rink). В нем много интересного: выбирать среди многообразия блюд трудно, поэтому удобнее прийти компанией, заказать разного и разделить все порции. Начать можно с ассорти из фермерских козьих сыров, бутерброда со скумбрией и мятым горохом или тартара из говядины, который вместе с муссом из соленого сыра хорошо намазать на хлебцы из бородинского хлеба и накрыть корнишоном. Также пробуйте овощи, мясо и выпечку, которые дополняют раклетом — расплавленным твердым сыром. Особенно хорошо ароматный сыр сочетается с хрустящим промасленным круассаном. Если хотите еще горячего, выбирайте из одинаково удачных вторых блюд: нежного филе стерляди со сладкой поджаренной морковью или томленого говяжьего ребра без костей со спаржей.

На десерт предлагают медовик из черемуховой муки с кофейным кремом, более горький и шоколадный, чем классический. Запить можно авторскими травяными сборами, которые назвали в честь писателей: например «Сны Достоевского» с сакурой и гибискусом или «Мятный лев» из зеленого чая с мятой, собранной на огороде Толстых в Ясной Поляне.

Кафе в стеклянном корпусе Кофе и десерты на веранде главного здания

Безымянное кафе — более демократичное заведение того же холдинга «Органик Гольф», открывшееся почти одновременно с «Библиотекой». В светлом зале с паркетом и белыми стенами расставлены те же брежневские кресла и диваны, а вот столы состарены искусственно. За самым длинным, стоящим в конце зала, собираются на обед писатели из летних мастерских — здесь их кормят бесплатно. Остальным посетителям придется потратить суммы, сопоставимые с ценами в московских кафе: окрошка стоит 350 рублей, голубцы со сметаной — 570. Большую часть меню отдали десертам и напиткам. Современные позиции в меню соседствуют с классикой советских кафе: можно выпить флэт-уайт с кусочком кеточизкейка или заказать кофе из турки (электрической) к сочнику или медовику — в отличие от «Библиотеки», он здесь классический.

По выходным около кафе ставят фуд-трак. Можно взять кофе и десерты навынос и уютно устроиться с ними на одной из лавочек возле Дома творчества или чуть дальше, на лужайке. Если все-таки предпочитаете сидеть внутри, то кроме зала можно расположиться на крытой веранде. В отличие от «Библиотеки», здесь с нее можно рассмотреть главное здание. Пожалуй, главное предназначение этого кафе — быть уютным местом для работы или долгих посиделок с разговорами за чаем и кофе. Дорого и красиво можно поесть в «Библиотеке», дешево и качественно — в следующем месте подборки.

Бар-буфет Демократичная еда в атмосфере советского бара

Третье и по совместительству самое старое кафе почти тайное — вывески нет, и чтобы его найти, нужно зайти с задней стороны здания и спуститься по лестнице, ведущей в подвал. На территории, правда, есть указатели, но их тоже непросто заметить сразу. С прошлой осени бар-буфет работает в обновленном формате, разработанном Игорем Ланцманом (The Rolling Stone Bar, «Менделеев»). На полу — старая плитка, на столах — любимые советскими хозяйками кружевные клеенки. На стене из мрамора, оставшегося со строительства первых станций московского метро, напечатан текст об Антонине Пирожковой, одной из его проектировщиц и по совместительству вдове Исаака Бабеля. По бокам от надписи расположили два цветных барельефа раннего Церетели — с оленем и бабочкой. Советский китч вызывает интерес, но оставаться здесь надолго некомфортно из‑за обилия холодного искусственного света — бар-буфет находится в подвале. Но если едете в «Переделкино» без желания тратить лишние деньги на еду, обязательно загляните сюда на обед.

Большую часть меню занимают грузинские блюда: три вида хачапури (по-аджарски, по-имеретински и по-мегрельски), куриный сациви или салат по-грузински — огурцы и помидоры с кинзой под соусом из грецких орехов, масла и винного уксуса. Среди горячих блюд внимания заслуживает мягкая куриная котлета в хрустящей панировке с домашним пюре и пряным томатным соусом сацебели на гарнир. К обеду можно взять бутылочное пиво или лимонад, а также придуманные основателем бара Chainaya. Tea & Cocktails Романом Милостивым авторские коктейли на сидре — напоминающий травяную колу «Велюр» на байкале и выраженно сладкий «Капри» на барбарисе с бананом.

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