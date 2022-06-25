В Советском Союзе в Переделкине жили и работали самые известные писатели. Теперь после долгого перерыва поселок снова стал литературным центром: уже больше года в нем постоянно работает резиденция для писателей, переводчиков и других творческих людей. Рассказываем, кто и как может туда попасть.

Юлия Вронская Креативный директор Дома творчества Переделкино

Что такое Переделкино? Городок писателей Переделкино возник в 1930-е годы. Максим Горький предложил Сталину создать место, в котором литераторы трудились бы в условиях материальной независимости. Сперва были построены 30 дач, которые получили в том числе Борис Пильняк и Леонид Леонов, потом достраивали новые дачи. Здесь жили Симонов, Катаев, Чуковский, Пастернак, потом, в 1960-е годы, — Окуджава, Вознесенский. Еще позднее — Юрий Мамлеев, Фазиль Искандер, Андрей Битов. Те писатели, которым не повезло получить отдельную дачу с одним или двумя гектарами территории, могли претендовать на путевку от литфонда в Дом творчества, открытый здесь в 1950-х годах. Это было престижно, все сюда стремились, чтобы писать и общаться. В последние двадцать лет у Дома творчества история с приездами писателей стала не самой главной. Гостиница работала не как писательская, территория Дома творчества запустела. С 2020 года специально созданная некоммерческая организация «Дом творчества писателей в Переделкино» развивает эту территорию. Отремонтирована гостиница, в которой сейчас останавливаются резиденты, приведены в порядок все общественные пространства, парк выглядит аккуратно, он стал популярным местом для прогулок на выходных. Но самое главное — Дом творчества писателей «Переделкино» развивает программы поддержки литераторов как с помощью резиденций, так и с помощью других форматов.

В прошлом году Дом творчества принял 180 резидентов — они провели здесь от недели до трех.

Это огромное число не укладывается в голове. Резиденции бесплатны для литераторов: если писатель или переводчик живет не в Москве, мы также стараемся в большинстве случаев компенсировать проезд.

© Дом творчества Переделкино

Зачем писателям резиденция? Есть очевидные бытовые факторы. Когда у человека есть семья и работа, он часто не может найти время, чтобы взяться за текст. В резиденции он получает освобождение от социальных и бытовых обязательств. Три недели ты предоставлен сам себе, тебя будут кормить и убирать номер, а ты можешь просто писать. Но резиденция — это не только приобретенное время, она может быть способом попасть в литературу. Для этого вообще существует не так много механизмов: премиальный процесс, толстые литературные журналы, распространение своего творчества через социальные сети, холодные письма в издательства.

Резиденция Дома творчества писателей «Переделкино» может рассматриваться как еще один способ попасть в литературную среду.

Во-первых, вы подаете заявку на участие в резиденции — обычно на 10–12 мест претендуют 150–200 человек, — и ее просматривают члены рабочей группы, состоящей из критиков, издателей, авторов, редакторов. В разные месяцы в состав рабочей группы входили Оксана Васякина, Лев Данилкин, Игорь Гулин, Наталья Иванова, Марина Кудимова, Юрий Сапрыкин. И они могут обратить внимание на автора уже на этом этапе, даже если он в итоге не попадет в резиденцию. А уже попадание в резиденцию — еще один способ познакомиться с редакторами, коллегами, наладить связи. Результат этих знакомств может быть сильно отложенным: возможно, люди, которые провели вместе три недели, только через год задумают что‑то сделать вместе — но они уже точно будут знать, к кому обратиться.

© Дом творчества Переделкино

Что еще делается в Переделкине? В январе мы проводили школу для учителей литературы и истории. Несколько дней обсуждали, как связаны история и литература и как говорить о сложном наследии и сложных текстах с учениками. Появилась и школа литературного редактора. Мы поняли, что, поддерживая писателей и переводчиков, не охватываем весь литературный процесс и хотим в ближайшие годы заниматься поддержкой и других профессий. Если это все пройдет успешно, мы были бы рады провести еще одну школу — литературного редактора для нон-фикшена. В июле будет школа для редакторов художественной литературы: российской и переводной. Экспертами выступают редакторы Common Place, «Фантом Пресс», «ОГИ», «Редакции Елены Шубиной», «Нового литературного обозрения» и других издательств. Раз в год у нас проходит тематическая резиденция. В прошлом году — «Травма: как писать о боли». Делали ее совместно с Creative Writing School. Мы пригласили несколько кураторов, которые понимают, как работать с этой темой. В журналистике это были Олеся Герасименко и Юрий Сапрыкин. О том, как работать с травмой в тексте, рассказывала Майя Кучерская, в искусстве — художница Мика Плутицкая. В этом году темой будет nature writing, новое «письмо о природе». Мы решили, что это будет встреча другого толка. Мы отберем 12–14 человек, которые делают какие‑то опыты в nature writing, чтобы они сами за десять дней попытались определить, что это за жанр сейчас в России, в каких формах он устоялся, как развивается. Получится такая практическо-исследовательская резиденция. Также осенью нас ждут переводческие мастерские: польский, венгерский и еще несколько языков. А летом мы занимаемся японским, китайским, корейским, а также испанским — в разрезе Латинской Америки. Это важнейшая часть работы Дома творчества — поддержка переводчиков и содействие их профессиональному общению. В каждой мастерской шесть участников, которые работают с мастером, а также встречаются с приглашенными гостями. Курирует работу переводческих мастерских наш коллега Александр Филиппов-Чехов.

© Дом творчества Переделкино

Кто попадает в резиденцию? В этом году в Переделкине работают литературовед Полина Бояркина, лингвист Владимир Карпов, историк искусства Андрей Ефиц, краевед Андрей Салов и другие. Отбирая тех, кто попадет в резиденцию, мы стараемся, чтобы это были разные люди: переводчики, прозаики, поэты, драматурги, сценаристы, кураторы, делающие литературные проекты, критики, потому что культурная среда недостаточно связана — художники не знают писателей, писатели не так хорошо знакомы с переводчиками. От общения людей разных профессий возникает новая энергия общения и творчества. Мы часто видим в чатах резиденции, как продолжается жизнь резидентов и после ее окончания. Квотирования у нас нет, но мы стараемся каждый раз выбрать хотя бы одного переводчика, а осенью, наверное, будем выбирать и музыканта. У нас был очень хороший опыт: вместе с Союзом композиторов и «Мелодией» мы делали резиденцию «Лекции по русской литературе», в которой предлагали современным композиторам написать музыкальное произведение по мотивам текстов, написанных в Переделкине, или биографий живших здесь писателей. Результатом стали несколько пьес: например, «Wash & Go» Венедикта Пеунова, сыгранная на раковинах Дома творчества (понятно, что речь идет о «Мойдодыре»), и «Расплеснутое время» Варвары Чураковой об аресте Бориса Пильняка.