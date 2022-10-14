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В Белгородской области объявят школьные каникулы с 17 октября
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:12

Власти Белгородской области объявят каникулы в школах региона с 17 октября. Об этом губернатор субъекта Вячеслав Гладков заявил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Одна из местных жительниц спросила главу области, можно ли объясвить осенние каникулы для школьников раньше, чем это было запланировано. Изначально они должны были пройти с 29 октября по 6 ноября.

Но в Белгородской области каникулы во всех школах начнутся уже в ближайший понедельник. Это, вероятно, произойдет из‑за усилившихся обстрелов, которым подвергается регион в связи со специальной военной операцией на Украине.

Ранее Гладков также пообещал перевести школы и вузы в области на дистанционный режим обучения. В таком формате учебные заведения будут проводить занятия в течение двух недель. Детские сады в субъекте же перевели на режим дежурных групп.

13 октября жилой многоэтажный дом в Белгороде пострадал после обстрела и работы систем ПВО. По словам очевидцев, в здание попала ракета или ее часть. А в середине сентября жителей села Красный Хутор эвакуировали из‑за обстрелов «до стабилизации ситуации».

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Вячеслав Гладков
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