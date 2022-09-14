Жителей белгородского села Красный Хутор эвакуируют из‑за обстрелов со стороны Украины

Жителей села Красный Хутор, расположенного в Белгородской области, эвакуируют из‑за обстрелов со стороны Украины. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, «часть жителей выезжает самостоятельно к родственникам и знакомым». Для остальных организован вывоз в пункты временного размещения. Где они находятся, Гладков не уточнил.

Губернатор добавил, что жертв и пострадавших в селе нет. Однако разрушения есть в трех домовладениях. Жителям Красного Хутора предлагается оставаться в эвакуации «до стабилизации ситуации».

Обстрелы села начались утром 14 сентября. Красный Хутор стал уже не первым населенным пунктом на территории России, который подвергся атаке. Граничащие с Украиной регионы регулярно сообщают о подобных инцидентах.