Путин раскритиковал арест многодетного отца-одиночки, слушавшего украинскую музыку

Владимир Путин раскритиковал случай ареста москвича, слушавшего украинскую музыку. Он призвал не уподобляться странам, которые пытаются отменить русскую культуру, передает РБК слова российского президента.

«Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. <…> Мы не должны вести себя таким же образом», — ответил Путин на вопрос журналиста, как к этому стоит относиться.

Путин отметил, что украинский язык, как крымско-татарский и русский, относится к числу государственных в Крыму, и поэтому арест мужчины «сам по себе неправомерен». Также глава государства напомнил, что в России проживают около 3 млн украинцев.

«Ну как же мы можем запретить их язык и культуру? Да у нас и в голове такого нет. Я понимаю, с чем это связано, это на фоне этих сегодняшних эмоций происходит. <…> Культура здесь вообще ни при чем», — поделился мнением Путин.

Накануне многодетного отца-одиночку Антона Усова арестовали в Москве на 15 суток за прослушивание украинской музыки в своем автомобиле. Мужчину признали виновным в дискредитации ВС России и неповиновении полиции.

Из судебного постановления следует, что машина Усова стояла «в общественном месте, вблизи проходившего мероприятия „Российская энергетическая неделя-2022“»; он открыл окна, прикрепил флаг и «включил гимн <…>, привлекая тем самым внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации».

В начале октября блогера, маму двоих дочерей и победительницу конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тыс. рублей за исполнение украинской народной песни «Червона калина», которое она выложила в соцсетях.

В сентябре в Крыму арестовали и оштрафовали людей за использование ремикс-версии «Червона калина» на свадьбе.

Власти Крыма расценивают украинскую народную песню, написанную в начале XX века, как «боевой гимн экстремистской организации» — «Азова»*. Причиной этого, вероятно, стала строчка, призывающая «освобождать братьев-украинцев с московских оков».