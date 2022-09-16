МС Сенечка выпустил EP «Солнце»

МС Сенечка выпустил первый сольный релиз в этом году — EP «Солнце». В треках артист зашил «пасхалки» для своих слушателей.

Они станут подсказками к следующим ЕР в серии мини-альбомов исполнителя. Через некоторое время со стриминговых площадок исчезнет часть треков с новых релизов. Так музыкант хочет по-новому интерпретировать забытый формат мягких виниловых пластинок, существовавших в единственном экземпляре и пригодных для проигрывания всего несколько раз.

«Я решил выпустить этот EP первым, так как он является отправной точкой не только в создании всего альбома, но и в моем понимании каких‑то вещей про самого себя. Этот релиз — условный вечер моего творчества, тут происходит некая завязка сюжета», — рассказал о концепции альбома МС Сенечка.

МС Сенечка также показал клип на заглавный трек «Солнце». «Это было зимой: холод, снег и никакого солнца. И тут внезапно, как ударом в голову, мысль, что надо записать трек, от которого будет так же тепло, как если бы в комнате засветило маленькое персональное солнце», — рассказал артист.

17 июня MC Сенечка и SuperSanyc представили совместный альбом «Rhymond Bounce Vol.1». В него вошли 11 треков, включая фиты с другими участниками «Всигме» Archanga и Kotzi Brown, а также с Pasha Wonda из дуэта Lovanda.