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MC Сенечка и SuperSanyc представили совместный альбом

Семён Гудошников
Сегодня в 12:27

MC Сенечка и участник группы «Всигме» SuperSanyc выпустили совместный альбом «Rhymond Bounce Vol.1». В него вошли 11 треков, включая фиты с другими участниками «Всигме» Archanga и Kotzi Brown, а также с Pasha Wonda из дуэта Lovanda.

За весь саунд, включая сведение и мастеринг, отвечал МС Сенечка. «Каждый бит скрупулезно собирался на студии Powerhouse, использовались тайные техники и теневые приемы. Я взял большой кусок необработанного мрамора рурэпа и сделал из него классику, так что это мой „Давид“, по крайней мере, на данный момент», — прокомментировал артист.

SuperSanyc отметил, что давно хотел создать релиз, отличающийся от его основного творчества. На пластинке музыканты экспериментируют, не теряя связь с их главными источниками вдохновения — олдскул-хип-хопом и соулом.

Треки с нового альбома можно будет услышать на концертах МС Сенечки: 22 июля — в московском «Мутаборе», 23 июля — в Саду Меншикова в Петербурге и 30 июля в самарском баре «Вечно молодой».

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