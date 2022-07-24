Red Hot Chili Peppers анонсировали еще один новый студийный альбом — «Return of the Dream Canteen». Пластинка выйдет 14 октября на лейбле Warner.

«Мы отправились на поиски себя как группы, которой мы каким‑то образом всегда были. Просто ради удовольствия мы джемовали и разучивали несколько старых песен. Вскоре мы начали таинственный процесс создания новых песен», — рассказали участники группы в совместном заявлении, которое передает Pitchfork.

Red Hot Chili Peppers назвали предстоящий альбом так: «все, чем мы когда‑либо мечтали стать».