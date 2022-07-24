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Red Hot Chili Peppers готовятся к выпуску следующего альбома — «Return of the Dream Canteen»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:03

Red Hot Chili Peppers анонсировали еще один новый студийный альбом — «Return of the Dream Canteen». Пластинка выйдет 14 октября на лейбле Warner.

«Мы отправились на поиски себя как группы, которой мы каким‑то образом всегда были. Просто ради удовольствия мы джемовали и разучивали несколько старых песен. Вскоре мы начали таинственный процесс создания новых песен», — рассказали участники группы в совместном заявлении, которое передает Pitchfork.

Red Hot Chili Peppers назвали предстоящий альбом так: «все, чем мы когда‑либо мечтали стать».

Обложка альбома «Return of the Dream Canteen»

1 апреля группа выпустила свой 12-й альбом «Unlimited Love». Это был первый альбом Red Hot Chili Peppers после «The Getaway» 2016 года и первый, записанный с гитаристом Джоном Фрушанте с 2006-го, когда свет увидел знаковый «Stadium Arcadium».

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