Алла Пугачева написала пост-благодарность своим поклонникам

Алла Пугачева опубликовала в инстаграме* новый пост, в нем певица благодарит своих поклонников и говорит о «молитвах на Святой земле».

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле», — написала Пугачева.

Святой землей называют всю территорию нынешнего Израиля. СМИ предполагают, что таким образом певица подтвердила свое пребывание с детьми в Тель-Авиве.

Ранее Алла Пугачева посвятила пост своим хейтерам: «Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

О том, что Алла Пугачева покинула Россию, СМИ писали в конце сентября.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.