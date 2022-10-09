В Союзе журналистов предложили отправлять мобилизованных работников СМИ в качестве военкоров

Союз журналистов (СЖР) предложил отправлять мобилизованных сотрудников СМИ на работу в присоединенных к России регионах. Глава организации Владимир Соловьев рассказал изданию «Подъем», что сейчас там не хватает журналистов.

«Журналисты сейчас все на линии фронта идеологического. Информационная война идет против нашей страны, и, конечно, каждый журналист на учете. Я предлагал в качестве гражданской службы наших коллег отправлять работать на новые территории, потому что там очень не хватает журналистов и на телевидении, и на радио, и в газетах; работать в качестве военкоров», — заявил Соловьев.