В Союзе журналистов предложили отправлять мобилизованных работников СМИ в качестве военкоров

Союз журналистов (СЖР) предложил отправлять мобилизованных сотрудников СМИ на работу в присоединенных к России регионах. Глава организации Владимир Соловьев рассказал изданию «Подъем», что сейчас там не хватает журналистов.
«Журналисты сейчас все на линии фронта идеологического. Информационная война идет против нашей страны, и, конечно, каждый журналист на учете. Я предлагал в качестве гражданской службы наших коллег отправлять работать на новые территории, потому что там очень не хватает журналистов и на телевидении, и на радио, и в газетах; работать в качестве военкоров», — заявил Соловьев.
СЖР начал рассылать письма в СМИ с просьбой сообщить о мобилизации сотрудников. По словам Соловьева, в некоторых случаях из одного издания могут призвать несколько сотрудников, но «в целом по стране ситуация нормальная». В случае «критических ситуаций» он пообещал обращаться к властям регионов.
23 сентября в СЖР начали выяснять, сотрудников каких СМИ и организаций в этой области не затронет мобилизация. В тот же день Минобороны России уточнило, что призываться не будут сотрудники «системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лиц, учредителей редакций или издателей зарегистрированных СМИ, вещателей телеканала и участвующих в производстве и распространении продукции СМИ».