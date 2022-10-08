СК возбудил уголовное дело после взрыва на Крымском мосту

Главное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело после происшествия на Крымском мосту.

Конкретную уголовную статью в ведомстве не уточнили. На место выехали криминалисты главного управления криминалистики СК. Следственный комитет выясняет обстоятельства и устанавливает причастных.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что сегодня, 8 октября, в 6:07 на Крымском мосту был зафиксирован подрыв грузового автомобиля. Он привел к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, заявили в НАК. Два автомобильных пролета моста частично обрушены. Движение по мосту полностью закрыто.

В 10:12 ТАСС со ссылкой на МЧС сообщил, что открытый огонь на мосту ликвидирован. РЖД остановили продажи билетов на поезда в Крым и обратно. Минтранс заявил о запуске паромов через Керченский пролив.