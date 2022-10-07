Электросамокаты и гироскутеры официально стали средствами индивидуальной мобильности

Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщается на сайте правительства.

Изменения предполагают введение следующих правил:

ездить на самокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах можно со скоростью не более 25 километров в час;

при совместном передвижении пешеходы получают приоритет, водители СИМ должны будут учитывать это при выборе скорости;

пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо пешком;

электросамокаты любой массы смогут двигаться по правому краю проезжей части дорог;

выезд на дороги на электросамокате разрешен только людям старше 14 лет, СИМ при этом должно иметь тормозную систему, а также фары белого и красного цветов;

передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам разрешается, только если масса электротранспорта не превышает 35 килограммов.

Включить в ПДД понятие «средства индивидуальной мобильности» предложил Минтранс еще в 2019 году. К СИМ ведомство сочло необходимым отнести электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры, скейтборды, ролики и традиционные самокаты.

В июне 2021-го Совет по правам человека выдвинул инициативу оснастить электросамокаты номерными знаками, а для их арендаторов или владельцев ввести обязательное страхование гражданской ответственности. До сих пор их приравнивали к пешеходам.

В октябре МВД и Минтранс предложили внести в Правила дорожного движения изменения для электросамокатов. Максимальную скорость, разрешенную для катания россиянам, решили ограничить 25 километрами в час, а вес транспортного средства — 35 килограммами.