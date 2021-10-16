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МВД и Минтранс подготовили изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Проект постановления правительства есть в распоряжении РИА «Новости».

Максимальную скорость, разрешенную для катания россиянам, ограничили 25 километрами в час, а вес транспортного средства — 35 килограммами.

Также введут возрастные ограничения: дети до 7 семи лет смогут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах.

Людям старше 14 лет разрешат ездить на электросамокатах, гироскутерах и другом персональном транспорте по обочине или правому краю проезжей части, если рядом нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге стоит ограничение до 60 километров в час. Обгон или объезд водителям СИМ транспортных средств с левой стороны хотят запретить, а на светофоре они должны руководствоваться сигналами для пешеходов.

В июне СПЧ предложил оснастить электросамокаты номерными знаками, а для их арендаторов или владельцев ввести обязательное страхование гражданской ответственности. До сих пор их приравнивают к пешеходам.

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