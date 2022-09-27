Реклама
Новости
СМИ: две нитки «Северного потока» были повреждены подводными взрывами
19:52
Латвия объявила режим ЧС на приграничных с Россией территориях до конца декабря
19:30
На границе с Грузией застряли 289 собак с заводчиками. У них заканчиваются вода и продукты
19:03
Прислано читателем «Афиши Daily»
На въездах в Северную Осетию и на границе с Грузией будут раздавать повестки всем призывникам
18:35
Россия и Абхазия подписали соглашение о двойном гражданстве
18:13
В ЦСИ «Винзавод» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
18:09
«Билайн» в Казахстане перестанет показывать «Россию 24» и другие российские телеканалы
17:44
РСПП попросил дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний
17:01
ВЦИОМ: большинство россиян не смогли назвать человека, который символизировал бы современную Россию
16:57
«Радио Долин»/YouTube
Андрей Звягинцев покинул оскаровский комитет из‑за решения не выдвигать на премию фильм от России
16:29
Появились первые цифры с референдумов о присоединении к России
16:12
В Курске сняли запрет на выезд из региона военнообязанных
16:10
Губернатор Брянской области: регион на 100% выполнил план мобилизационных мероприятий
15:53
ООН: на территории Украины погибли почти 6000 мирных жителей
15:45
Прислано читателем «Афиши Daily»
Жителям Северной Осетии на границе с Грузией начали выдавать повестки
Обновлено в 15:41
Военный комиссариат Москвы отказался называть сроки окончания мобилизации в городе
15:07
Минобороны не будет обращаться к властям Казахстана и Грузии для принудительного возвращения россиян
14:50
Патриарх Кирилл призвал к «духовной мобилизации», которая поможет примирить Россию и Украину
14:44
РЖД вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным
14:34
Алексей Учитель призвал Оскаровский комитет и Киноакадемию России обсудить ситуацию с «Оскаром»
14:11
На въездах в Северную Осетию и на границе с Грузией будут раздавать повестки всем призывникам
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:35

На въездах в Северную Осетию и на пункте пропуска «Верхний Ларс» через российско-грузинскую границу будут вручать повестки всем подлежащим мобилизации россиянам. Это анонсировал глава республики Сергей Меняйло, сообщается на региональном сайте.

На местах организованы мобильные опергруппы из представителей военкоматов и исполнительной власти. Они будут раздавать повестки по спискам Минобороны России не только жителям Северной Осетии, как об этом сообщалось ранее, но и гражданам из других российских регионов.

«Ограничение въезда на территорию Северной Осетии не коснется граждан, которые в ней проживают и имеют соответствующую прописку. Они смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении соответствующих документов», — заявил Меняйло.

Он также объявил о необходимости введения в Северной Осетии режима повышенной готовности. Соответствующий указ, как и документ об ограничении въезда, будет скоро подписан.

«Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу Российской Федерации и Грузии», — следует из сообщения на сайте.

Грузинские власти пока не собираются ограничивать для россиян въезд и не видят угрозы в сложившейся ситуации. Накануне жителям России разрешили переходить границу с Грузией через «Верхний Ларс» в пешем порядке.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Минобороны России
люди
Сергей Меняйло
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение