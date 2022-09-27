На въездах в Северную Осетию и на границе с Грузией будут раздавать повестки всем призывникам

На въездах в Северную Осетию и на пункте пропуска «Верхний Ларс» через российско-грузинскую границу будут вручать повестки всем подлежащим мобилизации россиянам. Это анонсировал глава республики Сергей Меняйло, сообщается на региональном сайте.

На местах организованы мобильные опергруппы из представителей военкоматов и исполнительной власти. Они будут раздавать повестки по спискам Минобороны России не только жителям Северной Осетии, как об этом сообщалось ранее, но и гражданам из других российских регионов.

«Ограничение въезда на территорию Северной Осетии не коснется граждан, которые в ней проживают и имеют соответствующую прописку. Они смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении соответствующих документов», — заявил Меняйло.

Он также объявил о необходимости введения в Северной Осетии режима повышенной готовности. Соответствующий указ, как и документ об ограничении въезда, будет скоро подписан.

«Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу Российской Федерации и Грузии», — следует из сообщения на сайте.

Грузинские власти пока не собираются ограничивать для россиян въезд и не видят угрозы в сложившейся ситуации. Накануне жителям России разрешили переходить границу с Грузией через «Верхний Ларс» в пешем порядке.