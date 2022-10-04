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Антоха MC выиграл дело о правах на свои песни. Он может не платить 2,5 млн рублей экс-продюсеру
Семён Гудошников
Сегодня в 21:55

Апелляционный суд позволил Антохе MC не выплачивать его бывшему продюсеру Эдуарду Шумейко 2,5 млн рублей. Об этом музыкант рассказал в своем инстаграме*.

Таким образом было отменено решение суда первой инстанции, вынесенное в июле и обязывающее артиста заплатить компенсацию за исполнение своих песен.

«Суд принял во внимание и факт неисполнения продюсером договора о передаче прав, и то, что артист не может быть привлечен к ответственности за исполнение своих же песен, которые он передал продюсеру для развития своей творческой деятельности», — заявила адвокат Антохи MC Анна Маркелова.

В результате разрыва контракта с продюсером артист был вынужден взять кредит в 3 млн рублей, чтобы заплатить неустойку и сохранить псевдоним. В интервью «ИМИ.Журналу» брат музыканта Андрей Кузнецов сказал, что Антон сейчас выступает как «кавер-группа»: исполняет свои песни как чужие и платит авторские отчисления за это после каждого мероприятия.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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