Антоха MC выиграл дело о правах на свои песни. Он может не платить 2,5 млн рублей экс-продюсеру

«Суд принял во внимание и факт неисполнения продюсером договора о передаче прав, и то, что артист не может быть привлечен к ответственности за исполнение своих же песен, которые он передал продюсеру для развития своей творческой деятельности», — заявила адвокат Антохи MC Анна Маркелова.