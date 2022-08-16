Антоха исполняет свои песни как чужие и платит отчисления в РАО

Антоха MC: Мы выступили на нескольких фестивалях, побывали в Краснодаре, Сочи, Новороссийске. Я пою свои песни. И старые, и новые, потому что я их автор. В Российском авторском обществе (РАО) числятся мои музыкальные композиции, это дает мне право их исполнять и делать процентные отчисления, которые идут так называемым правообладателям.

Андрей Кузнецов (брат Антохи MC): Антон сейчас выступает как «кавер-группа». Исполняет как будто чужие песни: де-юре правообладатель не он, а Эдуард Шумейко. И мы по законной схеме платим авторские отчисления в РАО после каждого мероприятия.

Шум подписал два договора с Антохой MC. Что с ними не так — объясняет юрист

Анна Маркелова (юрист): Между Антоном и Эдуардом Шумейко было подписано два договора: о передаче прав на произведения и продюсерский договор. И по первому договору продюсеру были переданы права на 87 произведений за — внимание — 5000 рублей. Причем Шумейко не заплатил даже эти деньги. Теперь вопрос: может ли человек требовать исполнения договора, если он сам его не исполнил? Спойлер: нет, по статье 328 ГК не может, но суд посчитал, что в этом нет проблемы.

На наш взгляд, если подходить к этому делу не формально, а содержательно, то очевидно, что Антон, как и любой другой артист, не мог отдать права на свои же произведения за 5000. Этот договор может быть адекватно истолкован только таким образом, что права не отчуждались продюсеру полностью, а лишь передавались для использования в целях исполнения продюсерского договора на его срок. Именно этим обусловлена такая смешная сумма.

Продюсер выиграл первый суд, но продолжил требовать 30 млн рублей от Антохи MC

Андрей Кузнецов: Я думал, что после выигранного суда у него возникнет мысль: «Я всем все доказал, я прав. Отпущу парня». Ну, знаешь, возникнет такая благородная идея: победил, а теперь попробуем адекватно договориться. Но нет! Разговор снова пошел о 30 миллионах рублей за права на песни и еще плюс 10% к сумме. И это при условии, что мы прекращаем выступать и не подаем апелляцию, пока все решаем, а это автоматом означает, что, если не решим, мы должны еще и компенсацию выплатить, которая определена ему судом — 2,5 миллиона рублей.

Почему Антоха проиграл первый суд

Анна Маркелова: В суде, особенно арбитражном, довольно сложно убедить судью, что буквальный текст договора не соответствует его действительному смыслу. По всей видимости, судья акцентировала внимание на слове «отчуждение» в договоре, поэтому сделала вывод, что Антон не мог сам исполнять свои песни. Из‑за этого и была взыскана компенсация.

Но, конечно, мы с решением не согласны и будем его обжаловать. Право — это же не просто буквы, за каждым словом в договоре и в законе кроется смысл, взаимоотношения сторон, их желания и интересы, и именно их должен анализировать суд.

Шум не захотел общаться с Антохой и его командой лично

Андрей Кузнецов: До суда, да и вообще с начала конфликта мы общались только в электронном формате. Предложение о 30 миллионах неожиданно пришло с какого‑то странного неизвестного ящика. В письме был текст красного цвета: «Заказчик разговаривает с вами», «Это последнее слово», и спустя время после прочтения письмо исчезало.

Антоха MC: При этом он написал мне: «Ни в коем случае никому не сообщай эту цифру. Если расскажешь — разговор окончен. И ни в коем случае не общайся с моими друзьями».

Андрей Кузнецов: Как в кино: человек в заложниках, вот вам его ухо, чтобы вы понимали, с кем дело имеете.

Группа 5'Nizza, уходя от Шума, заплатила продюсеру 3 млн рублей, но он не вернул ей права

Антоха MC: С Бабкиным не знаком и никогда не общался. С Андрюхой SunSay созвонился, да. Потому что на последней нашей встрече с Эдуардом был такой разговор. Я спросил: «Старик, ты вообще как считаешь: это нормально было — преподнести мне такой договор, где, оказывается, я должен был тебе 3 миллиона выписать по уходу?» А он мне ответил, что, когда группа 5'Nizza распадалась, она тоже выплатила ему отступные, 3 миллиона, но при этом он им вернул права. Я позвонил Сану, и он мне сказал: «Антоха, мы ничего не платили, мы просто ушли, и все».

Как Антоха MC вообще подписал контракт с Шумом и почему

Антоха MC: Как‑то раз нас позвали на большое социальное мероприятие. После него Эдик мне сказал: «Антох, я твои интересы представляю разным компаниям. Нам необходим какой‑то документ, который будет подтверждать, что я могу приходить и говорить, что мы с тобой работаем». А дальше добавилась история, что он мне еще и деньги будет отчислять каждый месяц. Я подумал: «Ну вообще прекрасно».

Когда тебе твой друг, с которым ты три года на полном доверии, дает бумажки подписать, ты будешь вчитываться в них? Мне вообще кажется, что он сам не знал, что там в договоре. Ему кто‑то помог это составить, а он и не вникал. Но теперь вот как все красиво для Эдуарда сложилось. Ведь когда я в первый раз обратился к Эдуарду с вопросом, что это за отчуждение прав на альбом «Все вокруг от чистоты», он прям в переписке и предложил изменить слово «отчуждение» на «передача», если слово «отчуждение» мне не нравится.

Что Антоха MC будет делать дальше?

Анна Маркелова: Мы будем настаивать в апелляции, что человек не может получить компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей, не заплатив даже согласованные 5000 за произведения, созданные исключительно творческим трудом Антона.

По продюсерскому договору вознаграждение перечислялось за фактические концерты и за доход, который Антон приносил Эдуарду. А плата за произведения выделялась отдельно, и именно она и не была перечислена.

Также по делу есть много других интересных правовых нюансов: путаница с ответственностью по договору и в виде компенсации по статье 1301 ГК, размер компенсации (который здесь несоразмерно велик), субъект ответственности (по закону им должен быть организатор мероприятия, а не артист) и так далее.

Надеемся, что суд заинтересуется нашими доводами и справедливость восторжествует.

Антоха MC: Справедливость должна восторжествовать. Права будем пытаться вернуть любым способом: через разговоры, через суд. Но наш основной вектор — это новая музыка. Я не собираюсь фокусироваться только на конфликте с Эдиком. Рассматриваю эту ситуацию как новый этап.

Вместе с Мистером Брюсом из «Михея и Джуманджи» мы подготовили программу песен Михея: «Сука любовь», «Светлая музыка», «Туда» и другие. В середине октября планирую выпустить альбом, а уже на этой неделе — фит с Blizkey.

Моя задача — сделать такую музыку, чтобы она была на порядок выше всех предыдущих работ. Благо мое творчество — это я, а не Эдуард. Поэтому можно сказать, что я-то ничего не потерял, только приобрел.

Бонус: комментарий Эдуарда Шума по итогам выигранного суда, 12 июля

Эдуард Шум: Я выиграл суд у Антохи МС, чему несказанно рад. К сожалению, этот суд — не последний, и артисту придется еще не раз отвечать за грубое нарушение наших договоренностей, закрепленных юридически.

Относительно поста, который вчера выложил Антон, хочу заявить, что он лжет, когда говорит, что я переписал песни на себя под видом представления его интересов и размещения на стрим-сервисах.

Вся эта информация была изначально четко обозначена в нашем договоре, который он подписал, находясь в здравом уме и трезвой памяти, с пониманием значения своих действий.

Немного предыстории: когда мы начинали сотрудничать с Антоном, он был никому не известным парнем. Я предложил ему работать вместе, начал платить фиксированную (он сам назвал сумму) зарплату. Купил оборудование для работы, снял помещение. Оплатил долг, который у него был. Подключил все свои ресурсы для раскрутки Антохи. Если бы проект не выстрелил, я бы просто потерял все свои вложения, артист не потерял бы ничего. Это для понимания ситуации в целом.

«Я невнимательно читал, меня обманули, ввели в заблуждение и т. д.» — это стандартная позиция жертвы, которую избрал для себя артист. Ее удобно эксплуатировать, когда хочешь избавиться от продюсера и выставить его злодеем. Аудиторию в соцсетях я ему собрал хорошую, так что поддержка там на высоком уровне.

Антон сознательно умалчивает информацию о том, что он получал от меня миллионы рублей и что я предлагал ему пересмотреть договор и изменить его, решить все наши разногласия мирно. Но он выбрал другой путь, намеренно нарушая закон. Это и вынудило меня обратиться в суд.

Также Антоха МС в своем тексте упоминает мой пост, в котором я в очередной раз предлагаю ему рассмотреть еще один выход из сложившейся ситуации, но воспринимает его так, как ему удобно, несмотря на то что я максимально четко прописал там то, что имел в виду.

Мое предложение не было принято, и Антоха МС с его братом Андреем (новый продюсер артиста) продолжили срывать выступления, за которые Антоха уже получил от меня деньги, исполнять песни, права на которые были и остаются у меня, шантажировали новыми статьями в СМИ и т. д.

Мне пришлось вернуть организаторам мероприятий все деньги за отмененные по вине артиста концерты, а это почти миллион рублей, из своего кармана. Я не буду писать, что мне пришлось брать для этого кредит, у меня нет цели играть на чувствах читателей, этим с успехом занимается Антон.

Сейчас, Антон, я публично сообщаю тебе, что никогда не давал тебе разрешения на публичное исполнение песен, права на которые находятся у меня! Я предлагал договориться, но ты этого не захотел.

Продюсеры, всегда подписывайте контракты с артистами и будьте готовы, что, когда вы сделаете из никому не известного человека звезду, он захочет вас кинуть.

Артисты, читайте договора и постарайтесь не забывать, кто пришел к вам на помощь в трудную минуту, будьте благодарны и умейте договариваться.

В завершение хочу пожелать Антохе МС обретения здравого смысла, еще больше хороших песен и успехов в творчестве.

До новых встреч в суде.

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