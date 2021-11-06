Антоха МС расторг контракт с продюсером. Музыкант потерял права на выпущенные песни

Также Кузнецов взял кредит на 3 млн рублей, чтобы выплатить их продюсеру и досрочно расторгнуть контракт, «чтоб оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Он также отметил, что его новый трек «Лиловый негр» к выходу сериала «Вертинский» принадлежит не ему, а Шумейко.

Права на все выпущенные песни Кузнецова остались у Шумейко. «Старые песни мне никто не вернет, не договорились», — прокомментировал ситуацию артист.

Российский хип-хоп-исполнитель Антон Кузнецов , более известный как Антоха МС, расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко. Об этом он рассказал в инстаграме.

«Смотрю позитивно в будущее — договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно. Осталось отдать кредит, вернуть права на прежние треки, разобраться с иском», — написал Кузнецов и предупредил всех быть внимательнее с документами.

«Смотрите вперед вдолгую и думайте, что вы подписываете, а не слепо доверяйте „друзьям“, чтоб не стать заложником документов и людей, которые умело этим пользуются», — заключил он.

Эдуард Шумейко сообщил «Афише Daily», что до решения суда не готов прокомментировать эту ситуацию.

Продюсеру Шумейко принадлежат права на псевдоним и все песни Антохи МС. Музыкант подписал с ним десятилетний контракт в 2018 году, с некоторыми пунктами которого артист оказался не согласен спустя пару лет.

В документе прописано, что Кузнецов будет получать 50 тыс. рублей ежемесячно, а дополнительные средства выплачиваются по усмотрению Шумейко. Устно стороны договаривались о равном разделе прибыли.

В июле 2021 года Кузнецов и его брат Андрей направили Шумейко уведомление о расторжении контракта без выплаты компенсации. Спустя месяц продюсер подал иск к исполнителю с требованием выплатить около миллиона рублей за то, что он продолжает исполнять свои песни. Он лишил артиста доступа к его ютьюб-каналу и группе в соцсети «ВКонтакте».