Реклама
Новости
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Россияне раскупили все прямые авиабилеты в Турцию, Казахстан и ОАЭ до конца месяца
17:49
СМИ: ЕС планирует отложить введение потолка цен на российскую нефть из‑за разногласий между странами
17:33
Великобритания расширила список санкций против России из‑за референдумов
17:22
ЕК обсуждает принятие уклоняющихся от мобилизации россиян
17:02
Белый дом предупредил Россию о «катастрофических последствиях», если Кремль применит ядерное оружие
16:55
Клишас: усиление ответственности за уклонение от призыва не обсуждается
16:49
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Путин утвердил Геннадия Красникова на пост главы РАН
16:29
У клуба «16 тонн» в Москве открыли стрельбу
16:24
За семь дней российско-грузинскую границу пересекли 115 тыс. человек. У КПП скопились 3500 машин
15:49
В FIS опровергли возможность допуска лыжников из России на международные соревнования
15:37
От США до Казахстана: более 10 стран отказались признавать итоги референдумов
15:24
Daniel James/Unsplash
Правительственная комиссия поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
15:20
ФСБ: российских мужчин, подлежащих мобилизации, перестали пускать в Казахстан из Курганской области
14:57
Таджикистанский Dushanbe City Bank приостановил обслуживание карт «Мир»
14:19
Песков: решений о военном положении в регионах и закрытии границ из‑за мобилизации не принималось
14:07
В ижевской школе стрельбу с жертвами устроил ее 34-летний выпускник
13:43
natoarmy/Flickr
В Молдавии готовы лишать гражданства за участие в военной операции на стороне России
13:18
Все матчи ВХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших в школе Ижевска
13:04
Производители электроники запросили для работников бронь от мобилизации. То же сделают фармкомпании
13:03
Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при Евросоюзе
12:04
Белый дом предупредил Россию о «катастрофических последствиях», если Кремль применит ядерное оружие
Семён Гудошников
Сегодня в 13:55

Представители Белого дома «на очень высоком уровне» предупредили российские власти о «катастрофических последствиях» ядерного удара. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет «Коммерсант».

По словам Салливана, в случае любого применения Россией ядерного оружия США и их союзники «ответят решительно». Кроме того, Вашингтон продолжит «поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии».

В военной доктрине России сказано, что ядерное оружие может быть использовано, если против страны и ее союзников применяют ядерное оружие или другое оружие массового поражения, а также в случае нападения на РФ с обычным оружием, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В ДНР, ЛНР и частях Херсонской и Запорожской областей Украины, занятых российскими войсками, проходят референдумы по вхождению в состав РФ. После них, по словам главы думского комитета по контролю Олега Морозова, Госдума может в срочном порядке принять все решения, связанные с включением новых территорий в Россию.

Морозов утверждает, что вслед за референдумами последуют неизбежные правовые, политические и военные решения» по «защите граждан РФ», проживающих на этих территориях. Кроме того, «потребуется восстановить территориальную целостность этих административно-территориальных образований», добавил он.

Объявляя в России мобилизацию 21 сентября, Владимир Путин заявил: «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
КоммерсантГосдума
люди
Олег МорозовДжейк СалливанВладимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение