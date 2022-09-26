Белый дом предупредил Россию о «катастрофических последствиях», если Кремль применит ядерное оружие

Представители Белого дома «на очень высоком уровне» предупредили российские власти о «катастрофических последствиях» ядерного удара. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет «Коммерсант».

По словам Салливана, в случае любого применения Россией ядерного оружия США и их союзники «ответят решительно». Кроме того, Вашингтон продолжит «поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии».

В военной доктрине России сказано, что ядерное оружие может быть использовано, если против страны и ее союзников применяют ядерное оружие или другое оружие массового поражения, а также в случае нападения на РФ с обычным оружием, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В ДНР, ЛНР и частях Херсонской и Запорожской областей Украины, занятых российскими войсками, проходят референдумы по вхождению в состав РФ. После них, по словам главы думского комитета по контролю Олега Морозова, Госдума может в срочном порядке принять все решения, связанные с включением новых территорий в Россию.

Морозов утверждает, что вслед за референдумами последуют неизбежные правовые, политические и военные решения» по «защите граждан РФ», проживающих на этих территориях. Кроме того, «потребуется восстановить территориальную целостность этих административно-территориальных образований», добавил он.

Объявляя в России мобилизацию 21 сентября, Владимир Путин заявил: «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».