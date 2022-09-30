В Генштабе заявили, что поджоги военкоматов расцениваются как теракты

Поджоги военкоматов расцениваются как террористический акт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ, контр-адмирала Владимира Цимлянского.

Он подчеркнул, что сейчас граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как против сотрудников военкомата, так и на комиссариаты в целом.

«Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет», — сказал Цимлянский.

Так, 26 сентября в Иркутской области 25-летний Руслан Зинин выстрелил в военкома Александра Елисеева. Перед выстрелом мужчина сказал: «Никто не будет воевать». А 29 сентября в Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат.