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В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат
Виктория Шанина
Сегодня в 05:36

В Новосибирске была пресечена попытка поджога военкомата по Кировскому и Ленинскому районам. Об этом сообщается в телеграмм-канале регионального правительства «Новосибирь».

По словам военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева, в 6.25 утра 29 сентября неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесь в два окна. В результате произошло возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны здания военного комиссариата.

Возгорание оперативно ликвидировали, имущество и помещения военкомата не пострадали. Задержан подозреваемый, в его отношении проводятся следственные мероприятия.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. 26 сентября житель Усть-Илимска Иркутской области устроил стрельбу в местном военкомате. По некоторым данным, он выкрикнул: «Никто не будет воевать», а затем ранил начальника призывной комиссии — на утро 29 сентября его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

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