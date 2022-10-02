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вчера в 15:08
Представитель Брюса Уиллиса опроверг информацию о продаже прав на его образ
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:19

Представитель Брюса Уиллиса опроверг информацию о продаже прав на образ американского актера, который заканчивает свою карьеру из‑за развивающейся афазии. Об этом сообщает Би-би-си.

Ранее The Telegraph писала, что права на образ Уиллиса приобрела российская технологическая компания Deepсake. С того момента якобы можно было использовать «цифрового двойника» актера в новых фильмах, сериалах и рекламных роликах. Deepcake ранее уже использовала образ актера в рекламе «Мегафона», где копия Уиллиса появляется в кадре с комиком Азаматом Мусагалиевым.

Ни представитель Уиллиса, ни Deepcake новость о приобретении не подтвердили. «Формулировка о правах неверна. Брюс не мог никому продать никакие права, они принадлежат ему по умолчанию», — заявили в российской компании.

Брюс Уиллис снялся в более чем 70 фильмах, в том числе во франшизе «Крепкий орешек», лентах «Пятый элемент» и «Город грехов». В марте семья кинозвезды рассказала о том, что у него диагностировали афазию — расстройство речи, которое влияет на когнитивные способности.

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