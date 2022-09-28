Брюс Уиллис продал права на свой образ компании Deepfake. Теперь он снова может появиться в кино

Российская технологическая компания Deepfake приобрела права на образ американского актера Брюса Уиллиса, который заканчивает свою карьеру из‑за развивающейся афазии. Об этом сообщил The Telegraph.

Теперь поклонники актера смогут вновь увидеть его в кино. Используя технологию дипфейка, компания сможет использовать «цифрового двойника» Уиллиса в новых фильмах, сериалах и рекламных роликах.

Ранее Уиллис уже появлялся таким образом в рекламном ролике. «Мне понравилась точность, с которой был выполнен мой персонаж. Это мини-фильм в моем привычном жанре остросюжетной комедии», — поделился своими впечатлениями артист.

Уиллис назвал технологию дипфейков «прекрасной возможностью вернуться в прошлое», а работу над цифровым двойником — «новым и интересным опытом». «Даже когда я был на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съемках», — сказал он.

Брюс Уиллис снялся в более чем 70 фильмах, в том числе во франшизе «Крепкий орешек», лентах «Пятый элемент» и «Город грехов». В марте семья кинозвезды рассказала о том, что у него диагностировали афазию — расстройство речи, которое влияет на когнитивные способности.