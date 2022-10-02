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Австралия введет санкции против 28 чиновников, связанных с референдумами
Виктория Шанина
Сегодня в 10:01

Правительство Австралии добавит в антироссийский санкционный список 28 граждан, связанных с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ. Соответствующее заявление главы МИД страны Пенни Вонг опубликовано на сайте ведомства.

Под ограничение попадут лица, принимавшие участие в организации и проведении референдумов. Их имена пока не раскрываются.

«Дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников… Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы», — заявил Вонг.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и на части Запорожской области состоялись референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также президент РФ Владимир Путин подисали соответствующие договоры.

После подписания договора о присоединении новых территорий Путин обратится в Конституционный суд, чтобы тот проверил документ на соответствие основному закону. Затем в Госдуму на ратификацию внесут как сам договор, так и проект конституционного закона о вхождении в РФ новых субъектов. Парламент рассмотрит документы на следующей неделе.

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Владимир ПутинДенис ПушилинЛеонид ПасечникЕвгений Балицкий
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