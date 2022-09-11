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Вышел трейлер нового фильма Стивена Спилберга «Фабельманы»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:13

Стивен Спилберг показал трейлер отчасти автобиографичного фильма «Фабельманы». В центре картины — история человека по имени Сэмми Фабельман, влюбленного в магию кино.

В ролике показана жизнь маленького мальчика Сэмми, которому родители дарят камеру, и он снимает столкновение игрушечных поезда с домом. С этого момента его жизнь станет неразрывно связана с кинематографом, а сам он станет режиссером. В становлении ему помогут любящие родители, но найдутся и те, кто будет препятствовать ему на пути к успеху.

Артистичную мать и практичного отца Сэмми сыграли Мишель Уильямс и Пол Дано.

Подростка Сэмми сыграл Гэбриел ЛаБелль. В актерском составе также заявлены Сет Роген, Дженни Берлин, Джулия Баттерз, Робин Бартлетт, Кили Карстен, Джадд Херш и Оакс Фигли. Это первая совместная работа Спилберга с одним из его современников, режиссером Дэвидом Линчем.

Картина будет основана частично на событиях из детства Спилберга, прототипами персонажей стали его реальные родственники: образ Уилльямс основан на матери режиссера, Дано и Рогена — отца и дяди. Спилберг выступил постановщиком фильма, а также написал его сценарий совместно с Тони Кушнером.

Это еще и первая совместная работа Спилберга с одним из его современников, режиссером Дэвидом Линчем.

«Фабельманов» выпустит киностудия Universal. Премьера намечена на 23 ноября.

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Стивен СпилбергСет РогенМишель УильямсПол ДаноДженни БерлинРобин БартлеттДжадд ХершОакс ФиглиТони Кушнер
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