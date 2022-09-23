Таиланд снимет все коронавирусные ограничения для туристов

Таиланд снимет все ограничения на въезд, которые были введены из‑за пандемии COVID-19. Больше туристам не потребуются сертификаты о вакцинации, справки о перенесенной болезни или тестировании на вирус, сообщил Bandkok Post.

Кроме того, с 1 октября людям, заболевшим коронавирусом в легкой форме, разрешат не соблюдать режим самоизоляции. Им достаточно будет в течение пяти дней соблюдать меры предосторожности.

Под этими мерами подразумевается использование медицинских масок для лица, соблюдение социальной дистанции и тщательное мытье рук. По словам Департамента контроля за заболеваемостью, смягчению правил способствовало текущая статистика по COVID-19.

Согласно ей, у большинства инфицированных коронавирусом в данный момент не наблюдается серьезных симптомов. Болезнь, как считают власти Таиланда, приобрела схожие черты с обычной простудой.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал, что возобновит перелеты в Таиланд. С 30 октября самолеты перевозчика будут выполнять семь рейсов в Бангкок еженедельно. Также восстановится авиасообщение с Гоа и Шри-Ланкой.